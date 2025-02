Japão tem nona queda consecutiva no número de nascimentos

De acordo com dados preliminares divulgados pelo Ministério da Saúde do país, foram contabilizados 720.988 nascimentos, o que representa uma redução de 5% em relação a 2023

Este número é o mais baixo desde que o governo japonês começou a coletar esses dados em 1899, evidenciando um desafio significativo para a quarta maior economia do mundo. A diminuição contínua na taxa de natalidade coloca em risco a capacidade do país de sustentar sua crescente população idosa com uma força de trabalho cada vez menor.

O impacto do declínio populacional no Japão é ainda mais alarmante quando comparado ao número de mortes, que foi mais que o dobro dos nascimentos, com um aumento de 1,8% em relação ao ano anterior. Como consequência, a população total do Japão caiu para 123,54 milhões, uma redução de 0,46% em relação a fevereiro de 2023.

Este cenário contrasta com a situação na Coreia do Sul, onde a taxa de natalidade aumentou em 2024 pela primeira vez em mais de uma década, sugerindo que políticas eficazes podem reverter tendências demográficas negativas. No Japão, diversos fatores contribuem para essa crise demográfica. O alto custo de educação, a estagnação econômica e mudanças no estilo de vida são alguns dos elementos que desencorajam os jovens a formar famílias.