Jimmy Kimmel volta à TV após polêmica com Charlie Kirk e audiência dispara no YouTube

Reprodução/YouTube/Jimmy Kimmel Live Jimmy Kimmel apresenta o primeiro talk-show após seu programa voltar ao ar nos Estados Unidos



O programa “Jimmy Kimmel Live!” experimentou um aumento impressionante em sua audiência no YouTube após o retorno do apresentador à televisão norte-americana. Este retorno ocorreu após uma suspensão de uma semana, que gerou grande expectativa entre os fãs e espectadores. A ABC News confirmou que a audiência do programa foi significativamente superior às registradas nas semanas anteriores, marcando um momento de recuperação para Jimmy Kimmel e sua equipe.

A suspensão do programa foi motivada por uma piada feita por Kimmel sobre a morte do ativista Charlie Kirk. Este incidente levou a uma retirada temporária do programa do ar, gerando debates acalorados sobre os limites do humor e a responsabilidade dos apresentadores de televisão. O episódio de retorno acumula até a publicação desta reportagem mais de 19 milhões de visualizações no YouTube, um número impressionante que supera em 58 vezes a média de 240 mil visualizações dos últimos seis meses.

Durante o episódio de retorno, Kimmel não hesitou em abordar a polêmica que levou à suspensão do programa. Ele esclareceu que sua intenção não era fazer piada sobre o assassinato de Kirk, mas sim uma piada política. O apresentador destacou a importância de esclarecer suas intenções, mesmo que não espere mudar a opinião de ninguém. Jimmy também reconheceu que suas palavras podem ter sido mal interpretadas e afirmou que não culpa nenhum grupo específico pela pressão que resultou na suspensão do programa.

A suspensão do programa gerou uma repercussão significativa, envolvendo questões de telecomunicações, pressão da opinião pública e do governo dos Estados Unidos. Além disso, afetou o setor comercial, com a saída de anunciantes. Apesar da retratação pública, Kimmel não deixou de abordar o cancelamento do programa, destacando a complexidade do tema.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA