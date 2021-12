José Aníbal diz que terceira via ‘dificilmente’ vai construir candidatura competitiva em 2022

Senador tucano aposta em Alckmin como vice de Lula e afirma que Doria ainda tem ‘intenção de voto escassa’

Roque de Sá/Agência Senado José Aníbal ainda não acredita na construção de uma terceira via forte



O ex-tucano Geraldo Alckmin teve o primeiro encontro com o ex-presidente Lula (PT) neste domingo, 19. A reunião aconteceu em meio às conversas sobre uma possível candidatura conjunta entre os políticos, com o ex-governador na posição de vice. Embora o assunto tenha ganhado destaque nas últimas semanas, as tratativas começaram há alguns meses, explica o senador José Aníbal (PSDB). “É possível que ele esteja identificando que a possibilidade de uma terceira via esteja muito difícil de se construir, se edificar. Portanto, ele vê duas alternativas que estão mais polarizando o cenário político e vê no Lula uma alternativa importante para tirar o Brasil dessa crise que ele se encontra e já dura alguns anos”, afirma o ex-colega de partido de Alckmin. Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, Aníbal também justificou o apoio à candidatura de Eduardo Leite nas prévias do PSDB.

“Ele é um político não polarizante, não fica falando de fulano, sicrano. Os desafios do Brasil são os desafios do Brasil: a fome, o desemprego. O país precisa voltar a crescer. O Brasil ameaça, ameaça e não vai. Anda pra trás. Daqui a pouco pega um rumo e desanda. O Brasil precisa de um período mais virtuoso, voltar a crescer, ter empregos, ter uma atenção forte com a questão ambiental, sustentabilidade”, pontuou, afirmando que o governador João Doria, vencedor da eleição interna da legenda, é um nome mais polarizante. “Tem méritos, tem a questão da vacina que ele se empenhou muito, mas isso não conseguiu até agora reverter em intenção de voto. A intenção de voto constante do Doria tem sido 3%, 4%, inclusive em São Paulo, uma intenção de voto escassa. A aparência é que dificilmente a terceira via vai construir uma candidatura competitiva. Então estou mais empenhado nisso do que na postura do ex-governador Geraldo Alckmin”, completou.