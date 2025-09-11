Moraes nega acesso contínuo de integrantes do PL à casa de Bolsonaro

Ao rejeitar o pedido, ministrou do STF destacou que prisão domiciliar do ex-presidente ‘impede o livre acesso de pessoas estranhas à família do réu sem qualquer controle judicial’

Reprodução / Tv Justiça O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, durante julgamento



O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou na última quarta-feira (10) o pedido de seis membros do Partido Liberal (PL) para visitas irrestritas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente cumpre prisão domiciliar. Os integrantes do PL buscavam acesso contínuo à residência de Bolsonaro, sem a necessidade de autorização judicial, com o intuito de manter conexões políticas e discutir estratégias partidárias. Moraes, que é o relator do caso envolvendo a suposta tentativa de golpe de Estado, enfatizou que a prisão domiciliar impõe restrições à liberdade de Bolsonaro, e essas restrições devem ser rigorosamente mantidas.

Entre os membros do PL que solicitaram o acesso irrestrito estão figuras de destaque, como o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e outros líderes, incluindo o vice-presidente Bruno Shide e o senador Rogério Marinho. Apesar da negativa para visitas irrestritas, o ministro autorizou visitas mediante permissão judicial, com agendas já definidas para os próximos dias. As visitas autorizadas ocorrerão após procedimentos de revista, garantindo que as condições da prisão domiciliar sejam respeitadas. As visitas agendadas incluem o senador Carlos Portinho, o senador Marcos Rogério, o deputado Ubiratan Sanderson e o vice-presidente do PL, Bruno Shaide, entre os dias 16 e 19 deste mês.

