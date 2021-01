Jovem morre após perseguição policial na Zona Leste de São Paulo

Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar, os dois homens perseguidos não estavam armados

MARCO AMBROSIO/ESTADÃO CONTEÚDO O caso foi registrado no 53º distrito policial, do Parque do Carmo, na Zona Leste de São Paulo



Um jovem morreu após perseguição policial na Zona Leste de São Paulo. O caso aconteceu no último dia 12 de janeiro, no bairro Cidade Líder, mas as imagens só foram publicadas nesta segunda-feira, 18, pelo site Ponte Jornalismo. Segundo o registro feito no Centro de Operações da Polícia Militar, os soldados Jonatan Leite e Cauê, da 2ª Cia do 19º Batalhão, perseguiam dois suspeitos em uma motocicleta. Os agentes alegaram que os jovens demonstraram nervosismo na forma de conduzir a moto, olhando para trás com frequência e levando as mãos à cintura. Os policiais teriam feito sinal para a moto parar, mas o condutor, segundo os agentes, teria acelerado e tentado fugir.

O motociclista, Ygor Lemos de Souza, perdeu o controle da moto e atingiu um portão na rua Padilha. Ele morreu com a colisão. Ao desembarcar da viatura, os policiais armados agrediram o garupa com socos e pontapés enquanto ele tirava o capacete. Como justificativa, os agentes alegaram que o jovem acidentado teria desobedecido uma ordem para deitar no chão. De acordo com registro do Centro de Operações da PM, nenhum dos dois estava armado ou com posse de droga. O garupa foi atendido pelos Bombeiros e liberado. O caso foi registrado no 53º distrito policial, do Parque do Carmo, na Zona Leste de São Paulo.

*Com informações do repórter Vinicius Nunes