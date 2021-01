Polícia prende maior ladrão de bancos do Brasil no interior de SP

Conhecido como “assaltante fantasma”, Davi Marques dos Santos estava foragido desde 2014 e foi preso em Limeira na manhã desta quarta-feira, 13

Policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam, na manhã desta quarta-feira, 13, em Limeira, no interior do estado de São Paulo, Davi Marques dos Santos, de 45 anos. Conhecido como “assaltante fantasma”, ele é considerado o maior ladrão de bancos do Brasil e é apontado como um dos principais envolvidos no assalto a uma agência bancária do Banco do Brasil em Criciúma (SC), no final de novembro. Santos estava foragido desde 2014, quando foi resgatado por integrantes da quadrilha da qual faz parte do Centro de Detenção Provisória de Franco de Rocha, na Grande São Paulo – à época, o estabelecimento prisional foi atacado por indivíduos armados com fuzis.

De acordo com informações da polícia paulista, a prisão do assaltante foi realizada por agentes da 5ª Delegacia de Patrimônio, especializada em investigações sobre roubo a bancos. O trabalho de inteligência resultou na localização de um imóvel, utilizado por Davi Marques Santos, que foi cercado no momento da detenção. Nenhum tipo de armamento ou explosivo foi encontrado no local. Ainda segundo a corporação, o assaltante participou de roubos de malotes em aviões pagadores nos aeroportos de Blumenau, em Santa Catarina, e Viracopos, em Campinas (SP), além de estar envolvido com interceptações de três carros-fortes na rodovia dos Tamoios, em Paraibuna, no Vale do Paraíba. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo (SSP-SP) afirmou que mais detalhes serão publicados em seu portal. Até o momento da publicação desta reportagem, nenhuma informação foi disponibilizada.