Jovem Pan flagra venda de drogas à luz do dia no Pari, no centro de São Paulo

Moradores do Pari dizem acreditar que a Cracolândia deverá se deslocar para a região em breve, tamanha preocupação com a atual situação do tráfico



A equipe de reportagem da Jovem Pan flagrou a venda de drogas no Pari, região central de São Paulo, após uma denúncia anônima feita ao endereço eletrônico sos@jovempan.com.br. Os moradores do bairro sofrem com a violência e o tráfico há bastante tempo. Em um condomínio popular, traficantes vendem as substâncias ilegais em plena luz do dia. Bandidos comercializam nas escadarias do edifício residencial Olarias, na rua Araguaias, número 207. A equipe de reportagem da Jovem Pan foi até o local para averiguar a situação e encontrou carros abandonados e movimentação estranha de pessoas. O repórter tenta negociar uma pedra de crack e recebe a indicação para ir até o edifício Olarias. Após passar por um olheiro, ele é indicado a seguir ao terceiro andar, onde encontra dezenas de dependentes químicos em filas, aguardando a vez para comprar drogas. Ao deixar o local, o repórter é observado. Ao encontrar um comerciante, o homem deixa claro que o ambiente é controlado pelos traficantes: “Acabou esse bairro. Qualquer dia, a Cracolândia vai vir para cá”

*Com informações do repórter Luis Guerra