Tecnologia de pagamento por aproximação de cartões é alvo de bandidos em golpes

Especialistas alertam para cuidados a serem tomados tanto pelos clientes quantos por lojistas para evitar que se tornem vítimas

Banco de imagens/Pexels Tecnologia de pagamento por aproximação do cartão de crédito é novo alvo de golpistas



A tecnologia de pagamento por aproximação de cartão de crédito é o novo alvo dos bandidos. Muita gente já está ciente e com medo de se tornar uma vítima. Uma das formas do novo golpe é quando os bandidos passam com a maquininha de cartão escondida próxima de bolsas, tentando aproximar do cartão de crédito para realizar transações indevidas. Isso pode ocorrer na rua, no transporte público, em espaços com grandes aglomerações. Há ainda, de acordo com o CEO de uma empresa de inovação, tecnologia e gestão de investimentos com experiência de 30 anos no mercado, um segundo golpe feito em maquininhas após elas recusarem a aproximação. O equipamento infectado com um vírus dá erro diante da aproximação e pede que o cliente insira o cartão na maquina. Com o vírus instalado, todos os dados e inclusive a senha ficam gravados. “Um golpe interessante que os marginais criaram. Como eles não conseguiram andar no mesmo passo das transações via aproximação, eles conseguiram uma forma de invadir essas máquinas com um vírus, desabilitam a função de proximidade e forçam o usuário a inserir o cartão. Quando ele insere o cartão, a máquina já está infectada, então ele consegue fazer a captura dos dados e também da senha quando o cliente digitar. Isso possibilita uma série de fraudes”, explica.

“Sim, tenho medo. Muito embora tome todos os cuidados. A gente sempre entra em contato com a com a instituição financeira para eles limitarem valores e pedir senha, para que não ocorra esse tipo de golpe”, diz a cliente de um banco. Marcos Vinícius Enéas foi vítima de um golpe com o cartão de crédito. Ele viajou para o litoral de São Paulo e, quando voltou, descobriu duas compras que não havia feito. “Não usei o cartão. Mas no mesmo dia em que eu estava no litoral, alguém solicitou um Uber de Praia Grande para São Paulo”, disse. Ele tomou como medida desativar a modalidade de pagamento por aproximação, mas permaneceu com a sensação de insegurança: “Não sou o primeiro a cair. Dentro de ônibus, horário de pico, isso acontece de monte, os caras passam perto das bolsas com maquininhas, no metrô, e vão só arrecadando”, conta.

Já não é difícil encontrar pessoas que tenham deixado de usar a modalidade de pagamento por aproximação por medo do cartão ser usado indevidamente. É o caso da analista Thais Martins: “Pedi para bloquear a aproximação por segurança, para os estabelecimentos não passarem um valor que eu não concordo. E também andando na rua, metro, essa facilidade que eles tem”. Especialistas falam que já existem capas específicas para os cartões de crédito capazes de bloquear a tecnologia de aproximação. Assim, a pessoa só vai realizar uma transação quando retirar de dentro da proteção e aproximar o cartão intencionalmente de uma maquininha.

Para o lojista evitar ter a maquininha infectada por um vírus, a recomendação de especialistas é jamais entregá-la a estranhos e manter a atenção a celulares usados próximos a ela. Já os clientes devem atualizar os aplicativos para não se tornarem vítimas. “Tem que fazer as atualizações sempre, é a única forma de evitar. Não dar bobeira também, ficar emprestando a máquina para outras pessoas que não são autorizadas pelo estabelecimento”, diz. Outra dica do especialista é se cadastrar junto ao banco para receber SMS quando alguma transação é feita. Dessa maneira, na primeira compra que a pessoa não realizou de fato a mensagem já vai alertá-la.

*Com informações do repórter David de Tarso