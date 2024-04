Judeus são atropelados intencionalmente em Jerusalém

Incidente está sendo tratado como terrorismo pelas autoridades locais; o caso acontece no primeiro dia de comemoração do feriado Pessach

Reprodução/EFE Segundo os serviços de emergência, as vítimas, de 18 e 22 anos, foram encaminhadas ao hospital com ferimentos leves



Pelo menos três pessoas ficaram feridas após serem atropeladas intencionalmente por um carro, nesta segunda-feira (22), em Jerusalém. O caso está sendo tratado como terrorismo pelas autoridades locais. Após o incidente, os dois ocupantes deixaram o veículo apontando armas pela rua, e depois fugiram a pé. Eles foram presos horas depois e levados a delegacia, sem ter as identidades reveladas. Segundo os serviços de emergência, as vítimas, de 18 e 22 anos, foram encaminhadas ao hospital com ferimentos leves. O caso acontece no primeiro dia de comemoração do feriado Pessach, ou Páscoa Judaica, celebrado pelos judeus até o dia 30 de abril.