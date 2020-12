‘Judiciário não tem estrutura para ter juiz de garantias’, diz presidente de associação

Grupo de advogados pediu ao STF para derrubar decisão que suspendeu criação da instância

Fotos Públicas Para André Brandão, o receio é a sensação de impunidade. 'Você acaba querendo o excesso de garantias'



O presidente da Associação dos Juízes Federais (Ajufe), André Brandão, acredita que a ação de advogados que pedem ao STF para derrubar decisão que suspendeu a criação do juiz das garantias é política. De acordo com ele, não é possível que isso seja feito dessa forma. “Esse tipo de requerimento somente vindo de habeas corpus nós vemos como ato politico. Esperamos que isso não siga em frente. É fim de ano, estamos perto do recesso”, disse. Para André Brandão, o receio é a sensação de impunidade. “Você acaba querendo o excesso de garantias ao criar uma regra sem estrutura. A sociedade não quer isso.” Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan, André disse que o Judiciário não tem estrutura para o juiz de garantias atualmente.

“É necessário criar dois juízes por localidade e isso não é possível de uma hora para outra. Nós já temos quatro instâncias: a primeira, os tribunais, o STJ e o STF. A ideia não é ruim, mas não aceito que isso é necessário por causa de ilegalidades, abusos contra os réus”, afirmou. Além disso, André Brandão alegou que, ao ter um juiz para instrução e outro para o julgamento, atrasaria um pouco os processos. “A gente tem que aplicar a lei como ela é, não como ela deve ser. Não podemos criar uma figura descompassada com a realidade porque ela não se aplica em todo o lugar no Brasil. Todos os juízes cuidam da garantia dos réus, isso não faz sentido nesse momento.”