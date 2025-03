Juiz bloqueia temporariamente deportação de estudante palestino preso nos EUA

Prisão ocorreu no último fim de semana, quando Mahmoud Khalil foi detido por seu envolvimento em manifestações dentro do campus da Universidade de Columbia

David Dee Delgado / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Segundo a polícia de Nova York, manifestações não foram pacíficas, o que levou à revogação do visto de estudante de Khalil



Um juiz de Nova York suspendeu a deportação de Mahmoud Khalil, um estudante palestino da Universidade de Columbia. Khalil foi preso após organizar protestos anti-Israel, o que desencadeou um processo de deportação. A prisão ocorreu no último fim de semana, quando o estudante de 23 anos foi detido por seu envolvimento em manifestações dentro do campus universitário. Segundo a polícia de Nova York, essas manifestações não foram pacíficas, o que levou à revogação do visto de estudante de Khalil, sob a alegação de atividades ilegais, justificativa utilizada pelos agentes do ICE, a polícia de imigração dos Estados Unidos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A decisão judicial foi fundamentada no direito de Khalil ao devido processo legal, com o juiz argumentando que uma deportação imediata poderia violar suas garantias constitucionais. A prisão do estudante gerou reações mistas na sociedade. Grupos de direitos civis e organizações estudantis celebraram a decisão, enfatizando a importância da liberdade de expressão e do direito à manifestação pacífica. Por outro lado, apoiadores de Israel expressaram críticas, alegando que os protestos promoviam discurso de ódio. Até o momento, a Universidade de Columbia não se pronunciou oficialmente sobre o caso, apesar das tentativas de contato por parte da Jovem Pan.

O Departamento de Imigração dos Estados Unidos declarou que continuará a avaliar a situação de acordo com a legislação vigente. O caso de Khalil, por ser de interesse nacional, pode ter desdobramentos rápidos, com uma possível resolução nos próximos dias. Normalmente, processos de imigração nos Estados Unidos podem se arrastar por anos, mas a expectativa é que este caso específico seja resolvido em breve, dada a atenção da imprensa americana e dos analistas jurídicos.

Publicado por Luisa Cardoso