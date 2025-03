Israel cortará fornecimento de eletricidade para Gaza e ataca terroristas em meio ao cessar-fogo

O ministro da Energia israelense, Eli Cohen, acrescentou que Israel ‘usará todas as ferramentas à disposição para trazer de volta os reféns e garantir que o Hamas não esteja em Gaza um dia após’ o fim da guerra

Israel anunciou, neste domingo (9), que vai interromper o fornecimento de eletricidade para a Faixa de Gaza, uma medida que pode comprometer a produção de água potável na região, uma vez que as usinas de dessalinização dependem desse recurso energético. Na semana anterior, o governo israelense já havia bloqueado toda a ajuda ao território palestino devastado pela guerra, com o objetivo de pressionar o Hamas a aceitar uma prorrogação do cessar-fogo.

“Acabei de assinar a ordem para interromper imediatamente o fornecimento de eletricidade à Faixa de Gaza”, anunciou o ministro da Energia israelense, Eli Cohen, em uma declaração em vídeo. Ele acrescentou que Israel “usará todas as ferramentas à [sua] disposição para trazer de volta os reféns e garantir que o Hamas não esteja em Gaza um dia após” o fim da guerra.

A única linha de energia entre Israel e Gaza abastece a principal usina de dessalinização do território, que atende a mais de 600.000 pessoas. Os habitantes de Gaza dependem principalmente de painéis solares e geradores a gasolina para obter eletricidade.

O Hamas, por sua vez, manifestou interesse em iniciar diálogos sobre a segunda fase do cessar-fogo, que incluiria a libertação dos reféns que ainda permanecem em cativeiro e a busca por um acordo de paz duradouro. O grupo também alertou que a interrupção do fornecimento de eletricidade teria um impacto direto sobre os reféns.

Israel já havia sinalizado que a água e a eletricidade poderiam ser os próximos alvos de cortes, enfrentando críticas internacionais por bloquear suprimentos essenciais para a população de Gaza. O escritório de direitos humanos da ONU destacou que a negação de necessidades básicas pode ser interpretada como uma forma de punição coletiva.

Ataques

Apesar do fim da fase inicial da trégua, ambos os lados evitaram um retorno à guerra total, embora tenha havido episódios esporádicos de violência. Neste domingo, o Exército israelense anunciou um ataque contra combatentes que enterravam um dispositivo explosivo no norte da Faixa de Gaza. “Vários terroristas foram vistos perto de tropas do exército enquanto tentavam esconder um dispositivo explosivo no chão no norte de Gaza”, disse o exército em um comunicado.

Novas negociações de trégua

Novas negociações indiretas sobre a segunda fase do cessar-fogo devem começar no Catar. Uma delegação do Hamas viajou para Doha neste domingo, enquanto Israel afirmou, que enviaria uma delegação a Doha na segunda-feira, a “convite dos mediadores apoiados pelos Estados Unidos” e para “levar as negociações adiante”.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

