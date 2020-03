Deputado do PSL diz que Bebianno se preocupava com ‘ameaças’ que recebia nas redes sociais

Estadão Conteúdo Para Julian Lemos (PSL), "mataram Bebianno de tristeza"



Em entrevista ao Jornal da Manhã neste sábado (14), o deputado Julian Lemos (PSL) falou sobre supostas ameaças que Gustavo Bebianno, ex-ministro do governo de Jair Bolsonaro, recebia e sobre como ele temia pela sua vida e de sua família. Bebianno faleceu nesta madrugada, aos 56 anos, após um infarto fulminante em Teresópolis, Rio de Janeiro.

Segundo Lemos, as ameaças que o ex-secretário geral da República recebia aconteciam sobretudo na internet. “Ele resolvia as coisas cara à cara, diferente de alguns que só são ‘macho’ atrás de Twitter. Mas às vezes ele comentava que temia pela vida dele. Ele sabia que as pessoas eram poderosas.”

De acordo com o deputado, desde a exoneração do cargo por decisão do presidente Bolsonaro, o ex-ministro estava “em profunda tristeza e angústia com sua reputação destruída”. Para Lemos, “mataram Bebianno de tristeza”.

“Ele era ingênuo para a política. Um homem íntegro, mas vinha com aquela decepção de ter sido tratado como alguém que fez um mal — quando, sem exceção, todos que circulavam com ele sabiam da sua integridade e da sua admiração pelo presidente Jair Bolsonaro.”

Lemos declarou também que a decisão do presidente de exonerar Bebianno do cargo foi uma “injustiça”. “Ele foi uma das pessoas que mais contribuíram para que o presidente estivesse onde está. Muitas vezes [Bolsonaro] chegou a dizer na minha frente que chegou à presidência por causa desse cara. O presidente sabe que foi injusto com Bebianno.”