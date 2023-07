‘Jumento é mais esperto que alguns’, diz Lula após falas de Bolsonaro

Ex-presidente também chamou o petista de analfabeto ao criticá-lo sobre as políticas adotadas à Amazônia

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Presidente Lula rebateu críticas do ex-presidente Jair Bolsonaro



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu nesta quarta-feira, 26, a comparação que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PT) fez entre o petista e um “jumento”. Nas redes sociais, Lula disse que não se sentiu ofendido por considerar o animal “simpático” e “mais esperto”. “A imprensa me pediu para responder uma pessoa que tentou me atacar chamando de ‘jumento’. Um animal simpático é mais esperto que alguns. O que seria ofensivo seria comparar um jumento a ele, isso sim. Ofensivo aos jumentinhos que não fazem mal a ninguém”, escreveu o presidente em seu perfil no Twitter. Nesta semana, durante um evento de filiação do Partido Liberal (PL) na Câmara dos Vereadores de São Paulo, Bolsonaro criticou Lula a respeito das políticas em relação à Amazônia. “O Brasil é maravilhoso. Ninguém tem o que nós temos. A quem interessa, leva-se em conta países Europeus e mais do norte, interessa eu ou um entreguista na presidência da República? Um analfabeto, um jumento, por que não dizer assim?”, afirmou. O ex-presidente também falou que, mesmo inelegível por oito anos por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não desistiu de se candidatar ao cargo de presidente novamente.

*Com informações do repórter André Anelli.