Junho é o 13º mês consecutivo de calor recorde

De acordo com o observatório europeu, a temperatura média global do ar no sexto mês de 2024 ficou 0,67°C acima da média histórica

EFE/Salas Regiões como o sudeste da Europa, oeste dos Estados Unidos e Brasil, Oriente Médio e África registraram elevações significativas nas temperaturas



O mês de junho de 2024 marcou o 13º mês consecutivo de calor recorde no planeta, com temperaturas superiores à média histórica. A informação foi divulgada pelo Observatório europeu Copernicus, que monitora as condições climáticas da Terra. De acordo com o observatório, a temperatura média global do ar em junho de 2024 ficou 0,67°C acima da média histórica, medida entre junho de 1991 e junho de 2020. Nos últimos 12 meses, de junho de 2023 a junho de 2024, a temperatura subiu 0,76°C acima da média. O aumento das temperaturas também foi significativo em comparação ao período pré-industrial, que vai de 1850 a 1900, com uma elevação de 1,60°C. Esses dados refletem o impacto do aquecimento global e das mudanças climáticas, que têm sido monitorados de perto por diversas organizações.

Segundo Carlo Bontempo, diretor de serviços de mudanças climáticas da Copernicus, novos recordes de temperatura devem ser quebrados à medida que o aquecimento global avança. Regiões como o sudeste da Europa, Turquia, leste do Canadá, oeste dos Estados Unidos e Brasil, Oriente Médio e África registraram elevações significativas nas temperaturas. Mesmo áreas tradicionalmente frias, como o norte da Sibéria e o oeste da Antártida, também tiveram um aumento significativo das temperaturas.

