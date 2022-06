Justiça adia retorno presencial de auditores da Receita por alta nos casos de Covid-19

Secretaria de Saúde de Brasília chegou a recomendar a retomada do uso de máscaras de proteção em locais fechados e públicos com aglomerações

A Justiça Federal de Brasília resolveu adiar o retorno do trabalho presencial dos auditores da Receita que fazem parte do grupo de risco para a Covid-19, que aconteceria nesta segunda-feira, 6. No documento da decisão, o órgão afirma que é importante a retomada da economia, com os profissionais do sistema trabalhando presencialmente, mas que também é importante cuidar das vidas. Na última quinta-feira, 2, a Secretaria de Saúde de Brasília chegou a recomendar a retomada do uso de máscaras de proteção em locais fechados e em locais públicos com aglomerações. No mesmo dia, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), respondeu à nota dizendo que não iria acatar e que não iria aplicar nenhuma medida de restrição na capital federal. No período de maior contágio da Covid-19 em Brasília, 11.962 pessoas morreram em decorrência a infecção pelo novo coronavírus.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro