Justiça alemã julga acusados de planejar golpe de estado

Entre os envolvidos, presos desde 2022, estão membros do partido AfD, de extrema-direita, e nobre de antiga família real da Turingia, região histórica da Alemanha

EFE/EPA/RONALD WITTEK Durante a investigação, foi revelada a posse de armamentos e munições pelo grupo



Um aristocrata suspeito de planejar derrubar o governo alemão compareceu ao tribunal nesta terça-feira (21), como parte de um julgamento gigantesco que expôs um suposto plano para invadir o parlamento do país. O grupo acusado é composto por ex-membros do exército e uma ex-deputada. Entre os envolvidos, encontram-se membros do partido AfD, de extrema-direita, e um nobre de uma família real da antiga Turingia, região histórica da Alemanha. As investigações apontam que o plano do grupo incluía a invasão do Bundestag, o parlamento alemão, com o objetivo de destituir os deputados atuais e instaurar um novo governo sob a liderança do nobre mencionado. A descoberta desse plano alarmante levou à prisão preventiva dos acusados desde 2022. Durante a investigação subsequente, foi revelada a posse de armamentos e munições pelo grupo.

O julgamento, que se inicia em Frankfurt, pretende desmantelar qualquer célula ligada ao terrorismo interno e a grupos radicais que possam ameaçar a democracia ou o estado de direito na Alemanha. Este caso não se limita apenas à tentativa de golpe de estado, mas também inclui acusações de uma tentativa de sequestrar o ministro da saúde durante a pandemia, em protesto contra as medidas restritivas impostas.