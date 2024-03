Federação Alemã de Futebol troca Adidas pela Nike após 70 anos de parceria

Contrato começa a valer em 2027 e terá duração até 2034; presidente do conselho de administração disse que a empresa americana apresentou a melhor oferta econômica

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Nike será a nova patrocinadora da seleção alemã



A Federação Alemã de Futebol (DFB) surpreendeu ao anunciar, nesta quinta-feira, 21, em Frankfurt, Alemanha, a assinatura de um contrato com a renomada empresa americana Nike para o período de 2027 a 2034. Essa decisão histórica marca o fim de uma parceria de sete décadas com a marca esportiva alemã Adidas. De acordo com o comunicado oficial da DFB, a Nike será responsável por fornecer os uniformes de todas as seleções nacionais da federação.

O presidente do conselho de administração, Holger Blask, destacou que a empresa americana apresentou a melhor oferta econômica, superando as expectativas, embora os valores não tenham sido divulgados. Além disso, Blask ressaltou que a Nike se destacou pela sua visão de apoio ao esporte amador, popular e ao futebol feminino na Alemanha. A empresa demonstrou um compromisso claro com o desenvolvimento dessas áreas, o que foi fundamental para a escolha da parceria.

*Reportagem produzida com auxílio de IA