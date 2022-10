Justiça começa a julgar homem que manteve família em cárcere por 17 anos

Homem usava som alto para esconder sessões de maus tratos e pedidos de socorro da mulher e de seus dois filhos, de 20 e 22 anos

A Justiça do Rio de Janeiro começou a julgar um homem acusado de manter a família em cárcere privado por 17 anos. Luiz Antônio Santos Silva, 49, foi preso em julho de 2022. Sua família foi mantida em cativeiro em Guaratiba, bairro da Zona Oeste da capital. A mulher e os filhos não podiam sair de casa ou ter contatos com vizinhos, amigos ou parentes. Ele também agredia, maltratava e não alimentava os filho. Na região, era conhecido como DJ, isso porque ele costumava a por o som alto na casa onde era o cativeiro não ouvissem os maus-tratos e os pedidos de socorro. Uma denúncia anônima ajudou a família a ser libertada. Os filhos do criminoso, de 20 e 22 anos de idade, foram encontrados pelos agentes amarrados, acorrentados e desnutridos. Luiz Antônio responde pelos crimes de maus tratos, violência doméstica contra a mulher, sequestro e cárcere privado.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga