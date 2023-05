Justiça condena defensores do ‘kit covid’ a pagar multa milionária por danos coletivos e à saúde

Grupo incentivava a compra e a utilização de remédios que não eram indicados pelo Ministério da Saúde para tratar a doença

FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Dentre os medicamentos indicados, estavam a cloroquina, a azitromicina e a ivermectina



A Justiça Federal do Rio Grande do Sul determinou a condenação da Associação Médicos pela Vida por defender o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra o coronavírus. O grupo agia incentivando a compra e a utilização desses medicamentos que não tinham comprovação científica contra a Covid-19. As medicações faziam parte do chamado ‘kit Covid‘ e incluíam a azitromicina, a cloroquina e a ivermectina. Os remédios não eram indicados pelo Ministério da Saúde para tratar a doença. Além dessa associação, a justiça também condenou empresas envolvidas nesse incentivo, com a distribuição de folhetos que citavam médicos que receitavam esses medicamentos. Foi determinado o pagamento de R$ 55 milhões por danos morais coletivos e à saúde, além de publicidade ilícita de medicamentos e risco de uso irracional destes remédios.

*Com informações da repórter Camila Yunes