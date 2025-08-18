Jovem Pan > Programas > Jornal da Manhã > Justiça condena grupo que vendia diplomas de medicina falsos por até R$ 400 mil

Justiça condena grupo que vendia diplomas de medicina falsos por até R$ 400 mil

Esquema veio à tona após o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro detectar um padrão suspeito nos registros provenientes de duas universidades, localizadas na Bahia e no Acre

  • Por Jovem Pan
  • 18/08/2025 13h41 - Atualizado em 18/08/2025 13h47
  • BlueSky
Freepik Médicos em sala de cirurgia Durante as investigações, mais de 60 diplomas foram analisados

Cinco pessoas foram recentemente condenadas pela Justiça Federal do Rio de Janeiro por seu envolvimento em um esquema de falsificação de diplomas de medicina. A sentença foi proferida pela Quinta Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Entre os condenados está um médico. As penas impostas aos envolvidos variam de 16 a 25 anos de reclusão, refletindo a seriedade do crime.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O esquema veio à tona após o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (CREMERJ) detectar um padrão suspeito nos registros de diplomas provenientes de duas universidades, localizadas na Bahia e no Acre. Essa desconfiança inicial levou à abertura de um inquérito pela Polícia Federal em 2023. Durante as investigações, mais de 60 diplomas foram analisados, e irregularidades foram encontradas em cerca de 50 deles. As investigações revelaram que os diplomas falsificados eram comercializados por valores que variavam de R$ 50 mil a R$ 400 mil, evidenciando um esquema lucrativo e bem organizado.

*Com informações de Rodrigo Viga

Leia também

Taxistas de São Paulo têm até outubro para atualizar taxímetros
Empresário é baleado com seis tiros dentro de carro na Barra da Tijuca
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >