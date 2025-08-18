Justiça condena grupo que vendia diplomas de medicina falsos por até R$ 400 mil
Esquema veio à tona após o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro detectar um padrão suspeito nos registros provenientes de duas universidades, localizadas na Bahia e no Acre
Cinco pessoas foram recentemente condenadas pela Justiça Federal do Rio de Janeiro por seu envolvimento em um esquema de falsificação de diplomas de medicina. A sentença foi proferida pela Quinta Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Entre os condenados está um médico. As penas impostas aos envolvidos variam de 16 a 25 anos de reclusão, refletindo a seriedade do crime.
O esquema veio à tona após o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (CREMERJ) detectar um padrão suspeito nos registros de diplomas provenientes de duas universidades, localizadas na Bahia e no Acre. Essa desconfiança inicial levou à abertura de um inquérito pela Polícia Federal em 2023. Durante as investigações, mais de 60 diplomas foram analisados, e irregularidades foram encontradas em cerca de 50 deles. As investigações revelaram que os diplomas falsificados eram comercializados por valores que variavam de R$ 50 mil a R$ 400 mil, evidenciando um esquema lucrativo e bem organizado.
