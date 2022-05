Justiça do Rio agenda novos depoimentos de Dr. Jairinho e Monique Medeiros

Novas oitivas estão previstas para acontecer em junho; ex-vereador está preso e professora cumpre prisão domiciliar utilizando tornozeleira eletrônica

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 01/05/2021 Jairinho e Monique são réus por homicídio triplamente qualificado



Já estão programados novos depoimentos do ex-vereador Dr. Jairinho e da professora Monique Medeiros, acusados de envolvimento direto na morte de Henry Borel, em 2021. O juiz da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, Daniel Werneck Cotta, programou para 1º de junho as novas oitivas e os novos interrogatórios. O ex-vereador segue preso, enquanto que Monique, mãe de Henry, está em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Além dos dois, também serão ouvidos um perito criminal e um assistente técnico, indicado pelos advogados de Jairinho. O promotor Fábio Vieira solicitou o escaneamento 3D do apartamento onde Jairinho e Monique viviam com Henry para confrontar informações obtidas na cena do crime com o depoimento do casal. Para a Polícia e para o Ministério Público do Rio de Janeiro, não há dúvidas de que Henry Borel foi espancado até a morte por Monique e Jairinho. Ambos são réus na justiça do Rio de Janeiro por homicídio triplamente qualificado, com direito a tortura, sem direito de defesa e por motivo torpe.

