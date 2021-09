Justiça encerra ação contra Lula por suposta atuação no BNDES em favor da Odebrecht

Ex-presidente era acusado de trabalhar para viabilizar recursos para obras da construtora em Angola

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Defesa informou que a decisão foi a 18ª vitória do petista e comemora o que eles chamam de "prova a inocência" de Lula



A Justiça Federal do Distrito Federal decidiu encerrar uma ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele era acusado de ter trabalhado para viabilizar recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) para obras da Odebrecht em Angola. A acusação usou informações obtidas junto a executivos da construtora. O juiz Frederico Botelho Viana, da 10ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal no DF, afirmou que acusação levou consideração de dois casos que já haviam sido arquivados, sendo o primeiro chamado de “quadrilhão do PT”, onde Lula foi absolvida por falta de provas, e o segundo processo que envolveu o Triplex do Guarujá, cuja investigação foi anulada por uma decisão do STF que considerou o ex-juiz Sergio Moro parcial para atuar no caso. Em nota, a defesa informou que a decisão foi a 18ª vitória do petista e comemora o que eles chamam de “prova a inocência” de Lula.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin