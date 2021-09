Bolsonaro venceria Lula em Tocantins e Santa Catarina, mostra pesquisa

Atual presidente aparece na frente de seus adversários em todas as projeções apresentadas pelo Instituto Paraná Pesquisas nestes Estados

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Em Santa Catarina, o presidente recebeu 52,0% dos votos dos entrevistados



O atual chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, aparece na frente do ex-presidente Lula na disputa para as eleições de 2022 em levantamentos realizados pelo Paraná Pesquisas nos Estados do Tocantins e Santa Catarina. Em Tocantins, foram apresentados dois cenários. No primeiro cenário, 37,6% dos entrevistados declararam voto no atual presidente. Já Lula soma 28,8% dos votos. Ciro Gomes aparece empatado com ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro, ambos com 6,1%. Em seguida vêm o governador de São Paulo, João Doria, (3,1%), o apresentador Datena (2,6%) e o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (2%). O atual presidente também lidera cenário alternativo, com 40,0% dos votos. Além dele, apenas Lula (30,2%), Ciro Gomes (7,3%), João Doria (3,7%) e Mandetta (3,2%) são citados. Ao todo, foram ouvidos 1526 eleitores de 72 municípios do Estado entre os dias 26 e 30 de agosto de 2021.

Cenários estimados de primeiro turno para as eleições presenciais de 2022 – Tocantins

Em Santa Catarina, por sua vez, o instituto de pesquisa só ofereceu um cenário aos entrevistados. Nele, Bolsonaro também aparece na frente de seus adversários, com 52,0%. Em seguida, Lula aparece com 24,2%. Ciro Gomes tem 3,6%. Mandetta fica com 2,8% e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, registra 2,0%. Cerca de 4,6% dos catarinenses não souberam ou não quiseram responder. Outros 10,8% votariam nulo ou em branco. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1514 eleitores com 16 anos ou mais. As consultas foram feitas por telefone, entre os dias 15 e 19 de julho de 2021, 86 municípios. O grau de confiança é de 95%, com margem de erro estimada em e 2,5% para os resultados gerais.

Cenário estimado de primeiro turno para as eleições presenciais de 2022 – Santa Catarina