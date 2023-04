Justiça manda soltar mulher presa por trocar etiquetas de bagagens em Guarulhos

Atividade da quadrilha aliciada por Carolina Helena Pennacchioti para o tráfico de drogas levou à prisão duas brasileiras na Alemanha por 38 dias

SAULO DIAS/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Movimento de passageiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo



A Justiça mandou soltar Carolina Helena Pennacchioti, de 35 anos, presa por troca etiquetas das bagagens da personal Katyna Baía e da veterinária Jeanne Paollini, levando-as à prisão na Alemanha. A decisão da sexta vara federal de Guarulhos, na Grande São Paulo, contraria o parecer Polícia Federal e o do Ministério Público Federal. Os dois órgãos devem recorrer da decisão. Em nota, a defesa de Carolina disse que ela não praticou nenhuma conduta que pudesse atrapalhar as investigações e, por isso, não haveria a justificativa para mantê-la presa preventivamente. Segundo os investigadores, Carolina aliciava os funcionários do Aeroporto Internacional de Guarulhos para participarem do esquema de troca de etiquetas de bagagens. No dia 4 de abril, a investigação identificou pelo menos sete funcionários que trocavam etiquetas de malas de forma aleatória para enviar cocaína para fora do Brasil. Eles foram presos em São Paulo, e o MPF em Guarulhos abriu um inquérito para apurar o caso. O casal de goianas Katyna Baía e Jeanne Paollini foi solto no dia 11 de abril, depois da polícia alemã analisar todas as imagens de vídeo e a investigação feita pela polícia brasileira sobre a quadrilha de tráfico de drogas que atuava no aeroporto de Guarulhos. Elas ficaram 38 dias presas em um presídio feminino em Frankfurt, na Alemanha.

*Com informações da repórter Soraya Lauand