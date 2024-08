Justiça nega pedido de liberdade para motorista do Porsche amarelo

Magistrada alega que colocar Igor Sauceda em liberdade representaria ‘risco à ordem pública’ devido ao seu comportamento agressivo e ameaçador

Reprodução/ Jovem Pan A motivação do crime teria sido a quebra do retrovisor do Porsche por parte da vítima



A Justiça de São Paulo negou um pedido de liberdade feito pela defesa do motorista do Porsche amarelo envolvido na morte do motoboy Pedro Kaique Ventura. A decisão foi baseada no comportamento agressivo e ameaçador de Igor Salcedo, de 27 anos, que, segundo a Justiça, solto, representaria um risco à ordem pública. Empresário está preso preventivamente e é réu por homicídio doloso triplamente qualificado. De acordo com o Ministério Público, Salcedo teve a intenção de matar o motoboy, perseguindo a vítima com o seu carro de luxo e atropelando Pedro após um desentendimento no trânsito. A motivação do crime teria sido a quebra do retrovisor do Porsche. A defesa da família da vítima, em nota, afirmou que acredita que a Justiça está sendo feita com a manutenção do réu na prisão e espera uma futura condenação pelo Tribunal do Júri, apesar da dor eterna. A Justiça ainda vai marcar a audiência de instrução para decidir se o réu irá a júri popular. O Ministério Público defende uma pena de mais de 18 anos de reclusão para Igor Salcedo.

*Com informações de Camila Yunes