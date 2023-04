Justiça nega recursos de credores e mantém suspensão de dívidas da Light

Após boatos de que a concessionária poderia pedir recuperação judicial, diretores da Aneel destacaram que essa possibilidade é vedada pela lei brasileira

Reprodução/Facebook/LIght Light reportou em 2022 um prejuízo de mais de R$ 5 bilhões



Seguem as preocupações e especulações no Rio de Janeiro em torno da Light. A distribuidora de energia atende capital e mais de 30 municípios, chegando às casas de milhões de cariocas e fluminenses. Nas últimas horas, surgiram boatos de que a concessionária de energia poderia pedir recuperação judicial. No entanto, segundo diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que conversaram com a Jovem Pan News, essa possibilidade é vedada pela lei brasileira. Isso porque a Light, assim como outras distribuidoras, tem compromissos no mercado junto às empresas que transmitem energia, entre outros clientes. Alguns advogados entendem que podem haver uma brecha legal para que a concessionária peça a recuperação judicial. A outra possibilidade seria que empresas ligadas ao grupo façam isso, dando mais fôlego para a distribuidora.

A Light reportou no ano passado um prejuízo gigantesco de mais de R$ 5 bilhões. A empresa tem passivos também bilionários no mercado e mais de R$ 10 bilhões em debêntures. Os credores estão atentos a esses movimentos. Recentemente, a Light conseguiu uma vitória parcial na Justiça do Rio de Janeiro: um prazo de até 60 dias para tentar mediar um acordo. Enquanto isso, fontes da Jovem Pan dizem que a situação da empresa é preocupante e que uma solução tem que ser encontrada pelo governo o mais brevemente possível, sem que haja prejuízo para os consumidores e clientes da distribuidora de energia do Rio.

Confira a reportagem na íntegra

*Com informações do repórter Rodrigo Viga