Ministério de Minas e Energia reduz em 19,5% tarifa de eletricidade da Itaipu Binacional para 2023

Conselho de Administração da hidrelétrica decidiu ajustar o valor de 20,75 US$/kW para 16,71 US$/kW após quitar a dívida de construção da usina

Caio Coronel/Itaipu/Agência Brasil Tarifa será cobrada das compradoras da usina, a ENBPar e a Ande



O Ministério de Minas e Energia divulgou nesta segunda-feira, 17, a tarifa de serviço de eletricidade da Itaipu Binacional para o exercício 2023. O valor será de US$ 16,71/KW, o que representa uma queda de 19,5% em relação ao de 2022. O novo preço foi definido em reunião extraordinária do Conselho de Administração da Itaipu, composto por 12 conselheiros, sendo seis brasileiros e seis paraguaios, além de dois representantes dos ministérios das Relações Exteriores, um de cada país. O grupo entrou em consenso sobre o Custo Unitário dos Serviços de Eletricidade (Cuse), ou seja, o custo para produção de energia da Itaipu. A tarifa leva em consideração a dívida de construção da usina hidrelétrica, quitada este ano com um pagamento total de US$ 63,5 bilhões. “Um avanço na gestão de Itaipu, no sentido de procurar uma política binacional adequada, de consenso entre as duas diretorias e os dois conselhos – paraguaio e brasileiro. O que foi feito hoje demonstrou o espírito do governo Lula que é o da conciliação e o do diálogo, sempre em busca da segurança energética e da modicidade tarifária para o consumidor de energia elétrica brasileira”, afirmou o ministro da pasta, Alexandre Silveira. O Ministério declarou que a redução da tarifa reflete o novo cenário de custos da binacional e informou que a tarifa é cobrada das entidades compradoras, a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar) e Administração Nacional de Eletricidade (Ande), do Paraguai. No Brasil, a tarifa da Itaipu é um dos componentes considerados para definição da Tarifa de Repasse, aplicada ao consumidor pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).