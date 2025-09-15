Jovem Pan > Notícias > Brasil > ‘Justiça sempre encontra problema’, diz Nunes sobre decisão contra flexibilização de barulho

‘Justiça sempre encontra problema’, diz Nunes sobre decisão contra flexibilização de barulho

Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) declarou inconstitucional o artigo que flexibilizava os limites de sons em estádios e shows 

  • Por Jovem Pan
  • 15/09/2025 08h30
  • BlueSky
RENATO S. CERQUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO RIcardo Nunes O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB)

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou no último domingo (14) que a prefeitura não irá recorrer da decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) que considerou inconstitucional um projeto de lei que buscava flexibilizar os limites de ruído em eventos e shows na cidade. Nunes afirmou que a administração municipal enviará um novo projeto de lei à Câmara para tentar novamente remover as restrições de som. Durante o festival ‘The Town’, ele lamentou a suspensão da lei, atribuindo a decisão judicial à forma de aprovação, por emenda, e não ao seu conteúdo.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A lei original havia sido suspensa no início do mês, após o Ministério Público alegar que a alteração no programa “Silêncio Urbano” foi aprovada de forma incorreta. Ricardo Nunes defendeu a flexibilização, destacando a importância dos eventos para a economia da cidade, citando um exemplo que gerou 25.000 empregos e movimentou R$ 2,2 bilhões. A medida, no entanto, é alvo de reclamações de moradores que vivem próximos a grandes espaços de eventos, como o Allianz Parque, Autódromo de Interlagos e o Vale do Anhangabaú. A legislação paulista atual estabelece um limite de 65 decibéis para o ruído, com multas que podem chegar a R$ 36.000, e prevê exceções para eventos específicos, como manifestações e festas de carnaval.

*Com informações de Camila Yunes

Leia também

Em SP, direita quer candidato a governador com pelo menos 20% das intenções em pesquisas
Tarcísio 'coordenou' para que manifestações não tivessem cartazes sobre STF, diz Nunes em defesa do aliado

*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >