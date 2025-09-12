Em SP, direita quer candidato a governador com pelo menos 20% das intenções em pesquisas

Ideia é que nome seria impulsionador de Tarcísio; Ricardo Nunes, Felício Ramuth e André do Padro estão entre as possibilidades

Marcelo Estevão/Thenews2/Estadão Conteúdo Tarcísio de Freitas, André do Prado (segundo da esq. para a dir.) e Ricardo Nunes participam do desfile de 7 de Setembro no Anhembi, em São Paulo



A direita está se movimentando no Estado de São Paulo para definir quem seria o candidato ao Palácio dos Bandeirantes no ano que vem, caso o atual governador, Tarcísio de Freitas, tente corrida ao Palácio do Planalto. O vice-governador, Felício Ramuth, o prefeito da capital, Ricardo Nunes, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, estão entre as possibilidades.

Aliados do grupo apontam que pesquisas de intenção de voto estão sendo utilizadas para medir o “candidato ideal”. A ideia é que o escolhido tenha pelo menos 20% das intenções de voto para que possa agir como “impulsionador” de Tarcísio de Freitas no Estado. “Precisa ser alguém que siga impulsionando o nome de Tarcísio no Estado, que seja reconhecido pela parceria”, disse uma fonte.

Dentro desse espectro, Nunes tem sido visto como principal possibilidade. Internamente, no entanto, o prefeito tem dito que preferiria permanecer no cargo atual, mas não nega que faria um “sacrifício” de concorrer ao Bandeirantes “se for necessário”.

Dentro dessa possibilidade, alguns aliados apontam que o vice-prefeito, coronel Mello Araújo (PL), poderia dificultar o processo já que possui menos experiência política. Auxiliares de Nunes garantem, no entanto, que seria possível “controlar” a situação, já que o resto da equipe, com nomes fortes como o do secretário de Governo, Edson Aparecido, permaneceriam os mesmos. Em entrevista à coluna, inclusive, Mello já declarou que “estaria pronto para ser prefeito”.

