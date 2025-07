Justiça do RJ torna Oruam réu por tentativa de homicídio contra policiais

Episódio que levou o artista à prisão aconteceu na semana passada, quando agentes foram à mansão do rapper para cumprir mandado de apreensão contra um menor de idade

ÉRICA MARTIN/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Oruam se entregou à polícia e está preso desde o dia 22 de julho



A Justiça do Rio de Janeiro tornou réu o rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, por tentativa de homicídio qualificado. O artista, que está preso desde o dia 22 de julho, é acusado de envolvimento em um ataque a policiais. O incidente que levou à prisão e agora à denúncia formal ocorreu na semana passada, quando agentes da polícia foram à mansão do rapper, localizada no bairro do Joá, para cumprir um mandado de apreensão contra um menor de idade, que estaria escondido na residência e seria ligado ao tráfico de drogas.

Durante a ação policial, Oruam e outras pessoas presentes no local teriam reagido com violência, atirando pedras contra a viatura e os policiais com o objetivo de impedir a detenção do menor. As pedras, lançadas de uma altura de aproximadamente 4 a 5 metros, atingiram o veículo e feriram um dos agentes. Após o confronto, Oruam publicou vídeos em suas redes sociais nos quais fazia apologia à violência contra a polícia e mencionava sua ligação com o crime organizado. Essa atitude gerou grande repercussão negativa, e pouco tempo depois, o rapper se entregou às autoridades. Ele permanece preso no sistema carcerário do Rio de Janeiro.

Oruam é filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, um dos líderes de uma facção criminosa do Rio de Janeiro, que também cumpre pena desde 1996. A denúncia do Ministério Público contra Oruam inclui, além da tentativa de homicídio qualificado, acusações de tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência qualificada, desacato, dano qualificado, ameaça e lesão corporal.

*Com informações de Rodrigo Viga

*Reportagem produzida com auxílio de IA