Justiça volta atrás e diz que Sérgio Cabral não descumpriu medida cautelar

Dois dias após advertir Sérgio Cabral Filho por não comparecer ao Fórum do Rio de Janeiro para comprovar que está na cidade, o Tribunal de Justiça reconheceu que houve um erro de comunicação

FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi o último político alvo da Operação Lava Jato a ser solto



Dois dias após advertir Sérgio Cabral Filho por não comparecer ao Fórum do Rio de Janeiro, a Justiça reconheceu, nesta quarte-feira, 29, que houve um erro de comunicação. Na verdade, o ex-governador já comprovou presencialmente que permanece no Rio de Janeiro. A determinação de comprovar mensalmente que está no município é uma das medidas cautelares expedidas pela Justiça na época em que Cabral deixou o Presídio da Polícia Militar, em Niterói, no fim do ano passado. Entre as medidas impostas, também está o uso de tornozeleira eletrônica e a entrega de seu passaporte ao Poder Judiciário. Nesta terça-feira, 28, a Justiça fluminense havia comunicado que até aquele momento não tinha sido informada presencialmente de que ele permanece no município, mas tudo não passou de uma falha de comunicação entre a Justiça e o Ministério Público. Portanto, Sérgio Cabral não descumpriu a medida cautelar, como foi noticiado anteriormente. O ex-governador do Rio de Janeiro foi condenado a mais de 400 anos de prisão, é réu em mais de 20 processos e ficou na cadeia por seis anos, de 2016 até o final de 2022.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga