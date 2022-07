Kalil cita ‘homens maus’ para atacar Zema e Bolsonaro em confirmação de candidatura em MG

Ex-prefeito de Belo Horizonte agradeceu a parceria com Lula como seu padrinho político na corrida pelo governo estadual

Reprodução/ Instagram Alexandre Kalil (PSD) agradeceu o apoio do presidente Lula (PT) à sua candidatura em Minas Gerais



O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) oficializou sua candidatura ao governo de Minas Gerais no último domingo, 24. O político é apadrinhado político do ex-presidente Lula (PT), que apareceu no evento por meio de um vídeo no qual declarou seu apoio. Kalil agradeceu a parceria com o candidato petista à presidência da república e criticou de forma velada o presidente Jair Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição e principal concorrente na disputa pelo governo estadual. “É um absurdo imaginar que os maus não façam maldade. Nós esperamos sempre a maldade dos homens maus”, declarou o político mineiro. O Partido Verde (PV) e o Partido Comunista do Brasil (PC do B), que fazem parte de uma federação partidárias ao lado do PT, também formalizaram apoio ao ex-prefeito. Ao lado de Kalil na chapa estarão André Quintão (PT) , como candidato à vice, e Alexandre Silveira (PSD), que disputará a vaga de Minas Gerais no Senado Federal.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha