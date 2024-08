Kamala Harris anuncia Tim Walz como candidato a vice nas eleições dos EUA

Governador de Minnesota concorrerá na chapa democrata à Casa Branca

EFE/EPA/SHAWN THEW ARCHIVO O escolhido é Tim Walz, governador do Estado de Minnesota desde 2019, com 60 anos



Kamala Harris anunciou seu candidato a vice-presidente para as próximas eleições nos Estados Unidos. O escolhido é Tim Walz, governador do Estado de Minnesota desde 2019, com 60 anos. Walz foi selecionado por Kamala Harris para compor a chapa que disputará a presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata este ano. Tim Walz vem de um estado onde os Democratas não perdem uma eleição presidencial desde 1972, quando os Republicanos venceram com Richard Nixon contra George McGovern. A informação sobre a escolha e o anúncio foi antecipada pela Associated Press, também de acordo com fonte, embora o nome ainda não fosse conhecido pelo veículo. A fonte da AP revelou que o anúncio deve ser feito por chamada de vídeo antes de um comício na Filadélfia, previsto para começar no fim desta tarde, às 18h30. A campanha de Donald Trump também está atenta à nomeação de Walz. A escolha de Tim Walz como candidato a vice-presidente é estratégica, considerando seu histórico político e a importância de Minnesota no cenário eleitoral.

Publicado por Luisa Cardoso