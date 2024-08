Donald Trump aceita desafio e afirma que irá debater com Kamala Harris

Evento será realizado pela Fox News na Pensilvânia, mas a data ainda não foi decidida porque a democrata não aceitou o dia 4 de setembro

EDWARD M. PIO RODA/EFE/EPA O candidato republicano à presidência Donald Trump fala durante um comício no Georgia State Convocation Center, em Atlanta



O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano, Donald Trump, anunciou que debaterá com a vice-presidente e agora candidata democrata, Kamala Harris, em 4 de setembro. O evento será realizado pela Fox News na Pensilvânia. Trump afirmou estar preparado para enfrentar Harris, apesar de criticar a mudança de candidato do Partido Democrata. No entanto, Kamala declarou que só debaterá com Trump em 10 de setembro. A decisão de Harris veio após Trump sugerir a Fox News como mediadora, em vez da ABC News, com quem ele tem um processo em aberto. A substituta de Joe Biden, que, apesar da desistência, manteve suas funções como presidente, mantém firme sua agenda e espera pelo adversário na data acordada. Vale lembrar que Harris já conseguiu os votos necessários dentro do Partido Democrata, embora a oficialização de sua candidatura ainda não tenha ocorrido.

A oficialização da candidatura de Kamala Harris deve acontecer dentro de dez dias. Somente após esse período, a campanha eleitoral nos Estados Unidos começará efetivamente. A expectativa é que, com a confirmação de Harris como candidata, o cenário político se torne ainda mais acirrado, com ambos os candidatos intensificando suas estratégias de campanha. A escolha da data e do mediador tende a influenciar significativamente a dinâmica do debate e, consequentemente, a percepção pública dos candidatos. Resta saber se um acordo será alcançado ou se a disputa pela data se tornará mais um ponto de tensão na corrida presidencial.