Kassab afirma que ‘jamais negaria missão’ de governar São Paulo

Presidente do PSD condiciona eventual candidatura à saída de Tarcísio de Freitas para a disputa presidencial em 2026 e reforça alinhamento irrestrito com a atual gestão estadual

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Gilberto Kassab declara que estaria disposto a concorrer ao Palácio dos Bandeirantes nas eleições de 2026, caso o cenário político assim exija



O secretário de Governo e Relações Institucionais de São Paulo, Gilberto Kassab, declarou que estaria disposto a concorrer ao Palácio dos Bandeirantes nas eleições de 2026, caso o cenário político assim exija. Kassab afirmou que vê com naturalidade a possibilidade de suceder Tarcísio de Freitas, caso o atual governador decida disputar a Presidência da República.

Ao ser questionado sobre suas pretensões eleitorais, o presidente nacional do PSD foi enfático sobre a possibilidade de assumir a cabeça da chapa estadual. “É evidente que seria uma honra muito grande servir o meu estado. Eu jamais negaria essa missão. Caso eu seja governador, será para trabalhar muito pelas questões de saúde, educação, meio ambiente e segurança”, declarou Kassab.

Lealdade a Tarcísio de Freitas

Apesar de se colocar à disposição, Kassab fez questão de ressaltar que seu projeto prioritário é a continuidade da parceria com Tarcísio de Freitas. O secretário afirmou que o alinhamento — tanto pessoal quanto partidário — com o atual governador é “total”.

Segundo Kassab, o cenário ideal para o PSD é apoiar a reeleição de Tarcísio em São Paulo. No entanto, se o governador optar por entrar na corrida pelo Planalto, o partido também lhe dará suporte nacionalmente, o que abriria espaço para a definição de um novo nome para o governo paulista.

“Se ele for candidato a presidente, nós vamos definir aqui em São Paulo qual é o caminho. E se eu for candidato a governador, será alinhado com ele, apoiando Tarcísio para presidente”, explicou.

Cenário para 2026

A fala de Kassab ocorre em um momento de movimentação nos bastidores políticos visando o ciclo eleitoral de 2026. Com a possibilidade de Tarcísio deixar o cargo para concorrer à presidência, abre-se um vácuo político no estado.

Além de Kassab, outros nomes da base aliada são ventilados como possíveis sucessores, incluindo o atual vice-governador, Felício Ramuth, e o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA