Kassab anuncia que PSD apoiará Tarcísio caso governador dispute a Presidência em 2026

O presidente do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, anunciou no último domingo (8) que o partido está preparado para apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, caso ele decida se candidatar à presidência da República em 2026. A declaração foi feita durante um evento no último fim de semana, onde Kassab enfatizou que o apoio do PSD está condicionado à desistência de Tarcísio de disputar a reeleição ao governo paulista. Essa decisão reflete a estratégia do partido de priorizar Tarcísio como um potencial candidato presidencial, apesar de também considerar outros nomes de peso, como Ratinho Júnior, governador do Paraná, e Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul.

Durante o evento, Kassab deixou claro que, se Tarcísio optar por concorrer à presidência, o centro-direita não apresentará outro candidato, reforçando assim o apoio unificado ao governador paulista. No entanto, Tarcísio de Freitas tem reiterado sua intenção de buscar a reeleição em São Paulo, enquanto aguarda a decisão final de Jair Bolsonaro. Bolsonaro, atualmente inelegível, ainda não descartou a possibilidade de uma candidatura futura, o que pode influenciar as decisões de Tarcísio. Além disso, Kassab aproveitou a ocasião para defender a implementação do voto misto no Brasil, um projeto que já foi aprovado pelo Senado em 2017 e que ainda aguarda votação na Câmara dos Deputados.

