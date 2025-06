Senadora Mara Gabrilli desiste de reeleição e vai disputar vaga na Alesp

Partido PSD busca agora aumentar sua representação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde atualmente conta com quatro parlamentares

Jefferson Rudy/Agência Senado Gabrilli migrou do PSDB para o PSD



As movimentações políticas para as eleições de 2026 no Brasil continuam. A senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) anunciou que não buscará a reeleição para o Senado. Ela pretende concorrer a um cargo de deputada estadual na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). A decisão foi confirmada pela própria senadora à Jovem Pan, que destacou seu objetivo de fortalecer o PSD no estado e apoiar Gilberto Kassab, atual secretário do governo de Tarcísio de Freitas, para ele sair como governador ou vice-governador.

Gabrilli, que migrou do PSDB para o PSD, vê na candidatura à Alesp uma oportunidade de ampliar a presença do PSD no legislativo estadual. O partido, que já conquistou diversas prefeituras e cargos importantes, busca agora aumentar sua representação na Assembleia, onde atualmente conta com quatro parlamentares. A senadora, q reforça a importância de fortalecer o partido em São Paulo, especialmente no contexto das eleições de 2026.