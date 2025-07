Kassab defende Tarcísio após críticas de Eduardo Bolsonaro

Governador de SP tem enfrentado críticas tanto da esquerda, quanto da direita; por isso, tem optado por um tom mais moderado e focado na conversa com empresários

BRUNO ROCHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Gilberto Kassab afirma que momento do país exige união e não estímulos a conflitos



Gilberto Kassab, secretário de Relações Institucionais de São Paulo, saiu em defesa do governador Tarcísio de Freitas, que foi alvo de críticas do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. A fala aconteceu em entrevista ao portal Metrópoles. As críticas surgiram em resposta às medidas adotadas pelo governador em relação ao tarifaço imposto por Donald Trump. O ex-prefeito de São Paulo elogiou a postura do mandatário paulista, destacando sua responsabilidade e maturidade ao buscar diálogo com representantes dos Estados Unidos no Brasil. Segundo Kassab, Tarcísio tem evitado conflitos e procurado soluções que sejam solidárias com aqueles afetados pela medida, ao mesmo tempo em que preserva os interesses do estado de São Paulo.

Kassab enfatizou que o momento exige união, não estímulo a conflitos, e destacou a importância de encontrar uma saída para a situação difícil enfrentada pelo Brasil, elogiando a solidariedade de Tarcísio com as empresas do estado. A relação próxima entre Kassab e Tarcísio tem se fortalecido nos últimos anos, com o ex-prefeito desempenhando um papel crucial na articulação política do governo estadual. Ele também se posicionou como possível vice do governador em uma eventual candidatura à reeleição em 2026.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A defesa de Kassab a Tarcísio também reflete uma mudança estratégica do governador, que inicialmente criticou duramente o governo federal após o anúncio do tarifaço. Tarcísio, que tem enfrentado críticas tanto da esquerda quanto da direita, optou por adotar um tom mais moderado, focando no diálogo com empresários e evitando os holofotes. Essa postura tem sido apoiada por outros aliados, como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que também saiu em defesa do governador.

Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA