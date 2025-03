Kassab diz que próximas eleições serão mais moderadas

Presidente do PSD também comentou sobre o projeto de anistia e mencionou que, embora o partido não tenha uma posição fechada sobre o tema, enxerga com simpatia a abertura para o diálogo

Amanda Perobelli/Estadão Conteúdo Kassab participou do encontro com líderes da Rádio Difusão Paulista



Durante um encontro com líderes da Rádio Difusão Paulista, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, abordou uma série de temas de grande relevância para o cenário político e midiático do Brasil. Um dos principais pontos discutidos foi o projeto de anistia aos presos de 8 de janeiro. Kassab destacou a importância do debate no Congresso, afirmando que é um direito dos parlamentares discutir e votar sobre o assunto. Ele mencionou que, embora o PSD não tenha uma posição fechada sobre o tema, o partido vê com simpatia a abertura para o diálogo e a discussão.

Kassab também compartilhou suas perspectivas sobre as eleições de 2026, sugerindo que o cenário político poderá ser menos polarizado. Ele baseou essa projeção nos resultados esperados das eleições municipais de 2024, onde candidatos com propostas mais moderadas tendem a ter um desempenho melhor. Essa análise reflete uma possível mudança no comportamento do eleitorado, que pode estar buscando alternativas menos extremas e mais centradas.

Outro ponto de destaque foi a insistência do ex-presidente Jair Bolsonaro em se posicionar como candidato da direita, mesmo estando inelegível. Kassab enfatizou a necessidade de respeitar Bolsonaro como uma figura política relevante e sugeriu que, com o tempo, as circunstâncias e definições políticas se tornarão mais claras. Ele também aproveitou a oportunidade para ressaltar a importância do rádio e da TV na sociedade brasileira, especialmente no combate às fake news. Kassab argumentou que, ao contrário do que muitos pensam, as rádios continuam a ser um instrumento vital para corrigir distorções das redes sociais e proteger os cidadãos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Por fim, Kassab abordou a questão da possível regulação das mídias, alertando para a necessidade de uma avaliação cuidadosa para preservar a liberdade de expressão, que ele considera intocável. Ele defendeu que qualquer regulamentação deve ser feita com cuidado, responsabilidade e rigor, garantindo a independência e a liberdade de imprensa. Durante o evento, Kassab foi homenageado com a medalha de 100 anos do rádio pela Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo, em reconhecimento à sua contribuição para o setor.

*Com informações de Daniel Lian

*Reportagem produzida com auxílio de IA