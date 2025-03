Tarcísio de Freitas confirma presença em ato pró-anistia no Rio de Janeiro

Evento espera a presença de 1 milhão de pessoas na orla da zona sul neste domingo (16)

GABRIEL SILVA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A decisão foi anunciada após ajustes em sua agenda, e o evento contará com a participação de diversas autoridades da direita



O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, confirmou sua presença em um ato em prol da anistia dos condenados pelos eventos de 8 de janeiro, que ocorrerá em Copacabana, no Rio de Janeiro, neste domingo (16). A decisão foi anunciada após ajustes em sua agenda, e o evento contará com a participação de diversas autoridades da direita, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio, que recentemente esteve ao lado de Bolsonaro em São Paulo, deve discursar no evento.

Além de Tarcísio e Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro também devem discursar. A presença de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, é esperada após uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que permitiu seu contato com Bolsonaro. Em São Paulo, ainda há incertezas sobre a participação do prefeito Ricardo Nunes, aliado de Tarcísio e Bolsonaro, no evento.