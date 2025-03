La Niña perderá força nos próximos meses

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, o fenômeno climático responsável pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico terá curta duração e entrará neutralidade dursnte o bimestre

Pixabay/ Markus Kammermann La Niña é onhecida por seu impacto no resfriamento das águas do Oceano Pacífico



O fenômeno climático La Niña, conhecido por seu impacto no resfriamento das águas do Oceano Pacífico, está prestes a perder força nos próximos meses. De acordo com o serviço de meteorologia dos Estados Unidos, NOAA, a expectativa é que o La Niña, atualmente em vigência, tenha uma curta duração e entre em neutralidade nos próximos dois meses. Isso significa que não haverá a presença nem do La Niña e nem do El Niño, fenômenos que influenciam significativamente o clima global. Embora o La Niña seja conhecido por provocar chuvas excessivas no norte do Brasil e secas no sul, as condições climáticas recentes nessas regiões não estão relacionadas ao fenômeno.

No ano passado, o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial fez com que a população brasileira quase não sentisse os efeitos do inverno. Este ano, espera-se que o outono e o inverno sejam mais amenos em comparação aos últimos dois anos, que foram marcados pela presença do El Niño. Embora o frio não deva ser tão rigoroso, as temperaturas começarão a cair a partir de março. A meteorologista Desirée Brant informou que a primeira onda de frio já tem data prevista, com mudanças climáticas esperadas para o fim de semana.

Uma frente fria deve avançar de forma mais continental, trazendo chuvas e queda de temperatura. Este sistema deve alcançar o Sudeste na próxima semana, organizando instabilidades e provocando chuvas de forma geral. A chegada dessa frente fria é um indicativo das mudanças sazonais que se aproximam, com o outono trazendo suas características típicas de transição climática.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com o início do outono em março, espera-se uma redução do volume de chuvas a partir de abril nas áreas centrais do país, enquanto as precipitações se concentram mais nos extremos do Brasil. Essa mudança no padrão de chuvas é típica da estação e reflete a transição para um período de neutralidade climática, sem a influência direta dos fenômenos La Niña ou El Niño.

*Com informações de Camila Yunes

*Reportagem produzida com auxílio de IA