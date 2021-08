Lamborghini de R$ 800 mil apreendida em operação vira viatura da Polícia Federal

Esportivo ficará com a corporação apenas provisoriamente, já que posteriormente será devolvido ao poder Judiciário para ser leiloado

A Polícia Federal caracterizou um Lamborghini, avaliado em R$ 800 mil, como viatura da corporação. A mudança aconteceu após autorização da Justiça. O veículo foi apreendido no âmbito da Operação Daemon, deflagrada em junho deste ano para apurar fraudes praticadas por um grupo empresarial na negociação de criptoativos. O esportivo vai de 10km a 100km em até sete segundos, podendo alcançar a velocidade máxima de 325 km/h. No entanto, os policiais não vão poder fazer uso do potencial para ações rotineiras. O Lamborghini será apresentado “exposições, eventos e ações pedagógicas de repressão ao crime organizado e descapitalização de bens das organizações criminosas”. O carro vai ficar com a Polícia Federal apenas provisoriamente, pois será devolvido ao poder Judiciário para ser leiloado. Os recursos obtidos com a venda vão ser destinados aos prejudicados pelas ações dos investigados na Operação Daemon.

*Com informações do repórter Paulo Edson Fiore