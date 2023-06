Levantamento aponta prejuízo de R$ 1,2 bilhão com roubo de cargas no Brasil

Por outro lado, crime registrou queda de 9,1% em todo o território nacional entre 2021 e 2022

Agencia Brasil/Divulgação Força Nacional recupera carga roubada no Rio de Janeiro



Levantamento feito pela Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística aponta prejuízo de R$ 1,2 bilhão com roubo e furto de cargas no Brasil em 2022. “O roubo de carga já quebrou milhares de transportadoras no Brasil”, frisa o vice-presidente de segurança da entidade, Roberto Mira. No entanto, os dados da associação mostram que houve uma redução de 9,1% nos roubos e furtos de cargas em todo o território nacional entre 2021 e 2022. Ao longo do ano passado, foram registrados mais de 13 mil crimes deste tipo no país. Apesar da queda, algumas regiões sofrem com o alto índice. O Sudeste está no topo da lista e segue concentrando o maior número de casos representando 85,18% das ocorrências. Na sequência vem as regiões Sul (6,12%), Nordeste (4,66%), Centro-Oeste (2,81%) e Norte (1,23%). De acordo com Roberto Mira, a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística tem acompanhado de perto a situação dos roubos de cargas há mais de 25 anos. Ele diz que a cada ano os números deste crime caem e frisa, que para isso, as empresas de transporte e até mesmo os motoristas autônomos podem ajudar instalando serviços de rastreamento e monitoramento por câmeras.

*Com informações do repórter David de Tarso.