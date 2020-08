Lewandowski avalia que o STF valorizou o federalismo brasileiro durante a pandemia

O magistrado entende que o posicionamento feito pela corte em abril, reiterou o poder de estados e municípios em ações contra o coronavírus

O ministro Ricardo Lewandowsky avalia que o Supremo Tribunal Federal (STF) valorizou o federalismo brasileiro durante a pandemia da Covid-19. O magistrado entende que o posicionamento feito pela corte em abril, reiterou o poder de estados e municípios em ações contra o coronavírus. Ao participar do congresso virtual da OAB, na sexta-feira, 31, ele lembrou que a União não está isenta de adotar medidas.

O ministro Ricardo Lewandowsky argumenta que todas as esferas de têm responsabilidade quanto ao enfrentamento da doença. Ele lembra que o federalismo nada mais é do que a união dos entes que formam o país e acrescenta que a Constituição de 1988 ratificou o federalismo brasileiro. De acordo com o magistrado, o sistema é fundamental para manter a democracia funcionando. Ao lamentar os efeitos da pandemia, Ricardo Lewandowsky ressalta que a crise só acentuou o abismo social no Brasil.

*Com informações da repórter Camila Yunes