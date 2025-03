Líder da Groenlândia rebate ameaças de Trump: ‘Não queremos ser americanos’

Presidente dos Estados Unidos afirmou que país terá o território ‘de uma forma ou de outra’; em resposta, primeiro-ministro da ilha, Múte Egede, declarou que posse pertence aos groenlandeses e não está à venda

EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN DENMARK OUT Primeiro-ministro da Groenlândia, Múte Egede



A última declaração do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a Groenlândia gerou uma resposta imediata e contundente da Dinamarca. Trump afirmou, em um discurso no Capitólio, que a Groenlândia se tornaria, de uma forma ou de outra, propriedade americana. Este discurso, que durou uma hora e quarenta minutos, foi o mais longo desde 1964 e destacou o interesse estratégico e militar dos Estados Unidos pela ilha do Ártico.

Em resposta às declarações de Trump, o primeiro-ministro da Groenlândia, Múte Egede, deixou claro que os groenlandeses não têm interesse em se tornarem americanos ou dinamarqueses, mas sim em preservar sua própria identidade. Egede enfatizou que a Groenlândia não está à venda e que os Estados Unidos não podem simplesmente tomar posse da ilha. Esta declaração foi feita através de uma rede social, sublinhando a resistência do governo groenlandês às intenções americanas.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Dinamarca também se posicionou firmemente contra as declarações de Trump. O ministro da Defesa da Dinamarca, Trine Bramsen, afirmou à imprensa estatal que a aquisição da Groenlândia pelos Estados Unidos nunca acontecerá. Esta situação tem gerado tensão no cenário geopolítico mundial, com a Dinamarca e a Groenlândia reafirmando sua soberania diante das declarações de Trump.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA