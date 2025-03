Brasil deve voltar a cobrar visto de turistas da Austrália, Canadá e Estados Unidos

Lula defende a aplicação da lei da reciprocidade, que estabelece que, se os brasileiros precisam de visto para entrar em determinados países, deve exigir o mesmo de seus cidadãos

Fernando Frazão/Agência Brasil Durante o governo anterior, a isenção de visto foi implementada como uma estratégia para impulsionar o turismo no Brasil



O governo brasileiro considera a retomada da exigência de visto de entrada para turistas provenientes da Austrália, Canadá e Estados Unidos, com a medida entrando em vigor a partir de 10 de abril. Esta decisão marca uma mudança em relação à política adotada durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que havia suspendido a exigência de visto para esses países. O atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, defende a aplicação da lei da reciprocidade, que estabelece que, se os brasileiros precisam de visto para entrar em determinados países, o Brasil deve exigir o mesmo de seus cidadãos.

Durante o governo anterior, a isenção de visto foi implementada como uma estratégia para impulsionar o turismo no Brasil. No entanto, com a mudança de governo, a política foi reavaliada. A isenção foi prorrogada por portarias assinadas por Lula, devido a problemas na emissão de vistos no Brasil. A última dessas portarias, assinada em 9 de abril de 2024, tem validade até 10 de abril deste ano. O governo, no entanto, já sinalizou que não pretende prorrogar novamente a isenção, apesar das preocupações expressas por entidades do setor turístico.

O Ministério do Turismo e a Embratur manifestaram-se contra a reintrodução da exigência de visto, argumentando que isso poderia impactar negativamente o turismo no Brasil. Eles alertam que turistas desses países poderiam optar por outros destinos que não exigem visto, o que poderia resultar em uma diminuição no número de visitantes e, consequentemente, em uma perda econômica para o setor turístico brasileiro. Em resposta a essas preocupações, o governo está tomando medidas para mitigar possíveis impactos.

Para facilitar o processo de obtenção de vistos, o Ministério do Turismo, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, desenvolveu um sistema que permite a emissão de vistos em menos de 24 horas. Essa iniciativa visa tornar o processo mais ágil e menos burocrático para os turistas que desejam visitar o Brasil.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar da decisão já anunciada, ainda há tempo até a data limite para que novas deliberações sejam feitas. O Ministério das Relações Exteriores ainda pode reavaliar a aplicação da lei da reciprocidade, enquanto o Ministério do Turismo continua a buscar soluções para minimizar os efeitos da exigência de visto sobre o turismo no país.

*Com informações de Marília Ribeiro

*Reportagem produzida com auxílio de IA