Líder do PL aposta em crescimento de Bolsonaro no Rio de Janeiro e ‘grande virada’ em Minas Gerais

Deputado federal Altineu Côrtes (PL) falou sobre os planos da corrida presidencial e exaltou o desempenho de seu partido no 1º turno das eleições

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Presidente Jair Bolsonaro (PL) fala em confiança total no segundo turno



Para falar sobre as eleições e, principalmente, a corrida eleitoral entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, entrevistou o deputado federal reeleito e líder do PL na Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes. O político, que também é presidente da legenda no Rio de Janeiro, exaltou o desempenho eleitoral no 1º turno, aposta em aumentar a vantagem de Bolsonaro no Estado e acredita em uma ‘virada’ em Minas Gerais para reeleger o presidente no 2º turno: “A eleição do último dia 2 de outubro mostrou a força do nosso partido, o PL, com a eleição de 99 deputados federais. Uma bancada extremamente importante também no Senado Federal. Assim como os outros partidos da base do presidente Bolsonaro. Então, saímos muito vitoriosos. Agora, é essa grande virada que faremos para a eleição do presidente Bolsonaro, no próximo dia 30. Ontem, no Estado do Rio de Janeiro, tivemos a agenda do presidente Bolsonaro no município de São Gonçalo. Foi um sucesso absoluto e eu considero que o presidente está mais próximo do eleitor agora no Sudeste, com a grande virada que fará em Minas Gerais e o aumento da votação do presidente no Rio de Janeiro”.

“É larga a vantagem do governador Tarcísio que, em conjunto com o presidente Bolsonaro, tem certeza que terá uma votação muito expressiva no Estado de São Paulo. Será, sem sombra de dúvidas, uma forte base para a vitória do presidente Bolsonaro, no próximo dia 30. É uma agenda intensa do presidente, que ontem visitou o município de São Gonçalo e depois foi para Minas Gerais, em Juiz de Fora e Montes Claros. Reuniões fantásticas, aceitação popular e a emoção está tomando conta da população nesse debate. É isso que está virando o Brasil”, projetou o líder partidário. Ainda sobre a disputa no Rio de Janeiro, Côrtes exaltou o trabalho do governador reeleito Cláudio Castro (PL) e caracterizou o Estado como “extremamente importante” para a corrida eleitoral: “O governador Cláudio Castro passou humildade e tem conduzido esse processo do 2º turno pelo nosso partido. Ele é o grande comandante do nosso partido no Estado (…) Isso é extremamente importante para alavancar essa virada. Se a gente quer avançar fora, a gente tem que estar forte na nossa casa. E o governador Cláudio Castro tem feito todos os esforços para que a gente possa aumentar a vantagem, que no 1º turno foram quase 900 mil votos à frente do candidato Lula, no Rio de Janeiro. Com a força do nosso time do PL, comandado pelo governador Cláudio Castro, vamos chegar ainda mais longe, com certeza”

O líder do PL na Câmara declarou que acredita que é possível aumentar a vantagem de Bolsonaro no Rio de Janeiro, que foi de cerca de 10% no 1º turno, para até 18% no 2º turno: “Ontem, lá em São Gonçalo, fizemos um desafio de chegar a 22% à frente do Lula, que é o número do PL. A verdade é que a gente acredita que a gente pode aumentar essa diferença”. O parlamentar declarou que a campanha “está tomando um corpo grande” e que as conquistas do partido no 1º turno favorecem Bolsonaro: “Elegemos 17 deputados estaduais, o segundo foi o União Brasil, com 8. O prefeito Eduardo Paes não teve um bom desempenho eleitoral, seus candidatos foram derrotados na eleição. Ele apoiou um governador que perdeu, e perdeu feio, no 1º turno. Ele apoiou um senador que perdeu. Seu partido fez quatro deputados federais, sendo que um dos deputados é um deputado muito ligado à gente, o deputado Hugo Leal. Então, na realidade, fizeram três deputados. Nós fizemos 11 deputados federais. O Eduardo fez 6 deputados estaduais e só o PL fez 17 deputados. O Eduardo está jogando tudo agora na campanha do ex-presidente Lula. Infelizmente, com todo o respeito que eu tenho ao prefeito Eduardo Paes, ele vai perder de novo”.