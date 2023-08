Líder do PL na Câmara critica governo por ‘expectativa otimista de receita’ no arcabouço e por ‘não controlar gastos’

Em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News, deputado Altineu Côrtes falou sobre a reunião que terá com líderes da Câmara para definir a votação do marco fiscal

Reprodução/Jovem Pan News Deputado federal Altineu Côrtes durante entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News



O deputado federal Altineu Côrtes (PL-RJ) criticou nesta segunda-feira, 14, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por estar “otimista” com a receita do novo arcabouço fiscal e por “não controlar os gastos” do país. “O PL está atento ao marco fiscal porque existe expectativa muito otimista de receita e, na realidade, não existe um controle de gastos, ao qual o governo deveria estar mais atento”, afirmou em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News. O líder do PL na Câmara dos Deputados falou sobre a reunião que terá com outros líderes da Casa para definir a votação do arcabouço nesta segunda-feira e disse que vai reunir a bancada da sigla para analisar a matéria. “Todos os líderes vão dar as suas opiniões na reunião. Na terça-feira, vamos unir as bancadas para analisar tudo o que temos. O que também me chama muita atenção é a base do governo. Até então não foi ela que conduziu todas as votações. Foi a força do presidente Arthur Lira”, completou.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), vai se reunir com líderes nesta segunda-feira para definir a votação do novo arcabouço fiscal. No encontro, que terá a presença do relator da proposta, deputado federal Claudio Cajado (PP-BA), os parlamentares vão discutir as mudanças feitas no texto pelo Senado. Até agora, Lira vem dizendo que não houve consenso sobre o projeto e nega que o atraso na votação tenha como objetivo pressionar o governo a concretizar a reforma ministerial. A indefinição sobre o arcabouço impede a aprovação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária), que estabelece as prioridades do orçamento da administração pública federal. Outro projeto – fatiamento do PL 2630, mais conhecido como PL das Fake News -, que estabelece regras para a publicação na internet sem autorização de obras protegidas por direitos autorais, deve ser votado nesta semana. O texto estabelece o pagamento de direitos autorais por conteúdos audiovisuais publicados nas plataformas, inclusive conteúdo jornalístico — propostas semelhantes têm sido aprovadas no exterior nas últimas semanas. No Canadá, Meta e Google proibiram o compartilhamento de links de notícias após exigência de pagamento aos veículos de imprensa.

