Pesquisa aponta que apenas 11% das crianças até 5 anos tomaram duas doses da vacina contra Covid-19

Brasil registrou, entre 1º de janeiro e 11 de julho de 2023, 80 mortes de crianças de até 4 anos

Tomaz Silva/Agência Brasil Covid-19: apenas 11% das crianças até 5 anos tomaram duas doses da vacina



O boletim Observa Infância da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do Centro Universitário Arthur de Sá Earp Neto (Unifase), da Faculdade de Medicina de Petrópolis, divulgado na última sexta-feira, 11, aponta que apenas 11,4% das crianças com idade entre 6 meses e 5 anos foram imunizadas com duas doses da vacina contra a Covid-19. O coordenador do observatório, Cristiano Boccolini, alerta que o dado é preocupante e revela cobertura vacinal de apenas 2,9% entre bebês de 6 meses a 2 anos. De acordo com Boccolini, diferentes fatores contribuíram para os baixos índices de vacinação. São eles a demora para a compra de vacinas, informações falsas de que as crianças não sofrem com a forma grave de covid-19, ou que há falta de segurança e eficácia da vacina. O Brasil registrou, entre 1º de janeiro e 11 de julho de 2023, 80 mortes de crianças de até 4 anos. Desse total, 23 foram de crianças entre 1 e 4 anos, o que representa média de aproximadamente uma morte por semana desse grupo etário. No mesmo intervalo, houve 2.764 hospitalizações em razão da doença, das quais 994 envolveram crianças de 1 a 4 anos. As vacinas estão disponíveis no SUS (Sistema Único de Saúde) em todo o território nacional para toda a população. Coordenadores do Observa Infância defendem a realização de campanhas direcionadas para a faixa etária de até 5 anos. O objetivo é ampliar o acesso à informação qualificada e facilitar a compreensão sobre dados obtidos junto a sistemas de informação nacionais.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto.